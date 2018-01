Ni no Kuni Il Destino di un Regno: Level-5 parla della creazione dei personaggi

In un nuovo video diario pubblicato sul canale ufficiale, gli sviluppatori dihanno parlato della creazione dei personaggi di

Il filmato, che trovate in apertura di notizia, vanta la partecipazione del character designer Yoshiyuki Momose, che per l'occasione ha spiegato che il team ha cercato di dare vita a protagonisti capaci di entrare facilmente in sintonia con i giocatori. Ha anche parlato dei modelli, che sono stati realizzati con tratti nitidi, ma non al punto da farli sembrare piatti o simili a figure 2D. Lo story & general director Akihiro Hino e il director Takafumi Koukami hanno invece illustrato il processo che ha portato alla modellazione di personaggi come Evan e Roland. Il primo è stato facile da creare, a differenza del secondo che ha richiesto molto più tempo e attenzione.

Vi ricordiamo che Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, a seguito dell'ennesimo rinvio, verrà lanciato in formato retail il prossimo 22 marzo su PlayStation 4 e PC, e il 23 marzo sulle piattaforme digitali. Recentemente il team ha fornito un assaggio della nuova building mode e ha pubblicato tantissime nuove immagini dedicate ad ambientazioni e personaggi.