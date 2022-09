Ni no Kuni Remastered e Ni no Kuni 2 arrivano su Xbox Game Pass: annuncio al TGS

In occasione della conferenza organizzata da Microsoft nella cornice del Tokyo Game Show 2022, è tempo di ricchi annunci per gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass.

Dal palco dell'evento nipponico, arrivano infatti le conferme di nuovi ingressi per il catalogo del servizio verdecrociato. Accanto alla tanto attesa notizia dell'ingresso di Deathloop su Xbox Series X e Xbox Game Pass, un'ulteriore IP debutta nel servizio di abbonamento. Parliamo nello specifico della saga di Ni no Kuni, firmata dagli sviluppatori di Level-5.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, la software house conferma l'arrivo di Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea - Remastered su Xbox Game Pass. A sorpresa, la riedizione della prima avventura di Oliver e Lucciconio esordisce nel servizio a partire da oggi, giovedì 15 settembre 2022. Il gioco, lo ricordiamo, ha visto Level-5 collaborare con il prestigioso Studio Ghibli, studio di animazione giapponese autore dei capolavori di Hayao Miyazaki e Isao Takahata.



Nel corso del 2023, sarà invece il turno del debutto su Xbox Game Pass di Ni no Kuni: Il Destino di un Regno, secondo episodio della saga. Per il sequel, tuttavia, Level-5 ha deciso di non avvalersi del supporto di Studio Ghibli, proponendo uno stile estetico differente e nuove dinamiche di gameplay.