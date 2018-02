Ni No Kuni 2 spiegato bene: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo gioco di Level-5

In questo nuovo video-speciale, il nostro Francesco Fossetti ci spiega nel dettaglio Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno , ultima produzione diin arrivo su PC e PlayStation 4.

Se volete scoprire tutte le caratteristiche di questo nuovo e atteso gioco di ruolo, allora il lungo filmato che trovate in apertura di notizia è esattamente ciò che fa per voi. In circa mezz'ora Francesco ha toccato numerosi argomenti, partendo dalla storia del franchise (che debuttò nel 2010 su Nintendo DS), fino ad arrivare alla narrativa, al gameplay, all'esplorazione e al sistema di combattimento di questo secondo capitolo. Non mancano, a dire il vero, alcuni dubbi, riguardanti in particolare le missione tattiche, che paiono mal integrate con il resto degli elementi del gioco. La questione, in ogni caso, verrà approfondita in sede di recensione. Buona visione!

Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno debutterà su PlayStation 4 e PC il prossimo 23 marzo. Sono molti gli approfondimenti pubblicati da Bandai Namco Entertainment nelle scorse settimane, come quello dedicato alla colonna sonora, che vanta la partecipazione del maestro Joe Hisaishi, e un altro che illustra il processo di creazione dei personaggi.