L’ultimo incontro conha saputo rassicurarci sullo stato di salute del progetto. Il titolo sembra voler mettere da parte le debolezze del primo capitolo, proponendo una formula più varia e appagante.

Un obiettivo decisamente alla portata del team di sviluppo, complice soprattutto un gameplay divertente e profondo. Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom è atteso per il 22 marzo 2018 su PlayStation 4 e PC, al momento non sono previsti porting e conversioni per altre piattaforme.

Per saperne di più sul nuovo gioco Level-5 e Bandai Namco vi rimandiamo alla nostra prova di Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom, effettuata durante l'evento Bandai Namco Level-Up Winter 2017.