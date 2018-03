Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno: 10 minuti di gameplay con Tani

ha pubblicato un nuovo video gameplay di Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno , incentrato sulla co-protagonista Tani. Il filmato permette di scoprire le principali abilità e caratteristiche di questo personaggio.

Potete trovare il video in apertura della notizia, il filmato contiene spoiler sulla trama e su alcuni aspetti del gameplay, se no volete anticipazioni vi consigliamo dunque di non proseguire oltre.

Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno è atteso per il prossimo 22 marzo in Europa nei formati PlayStation 4 e PC Windows (via Steam). Il gioco è entrato in fase Gold la scorsa settimana, questo vuol dire che lo sviluppo è stato ormai completato, il publisher si occuperà ora di stampare e distribuire le copie ai rivenditori in vista del lancio.