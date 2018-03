Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno: 25 minuti di gameplay della versione PC

La redazione di PCGamer ha pubblicato un video che mostra i primi 25 minuti di gameplay di Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno tratti dalla versione PC del nuovo gioco targato Bandai Namco e Level-5, in arrivo la prossima settimana.

Come potete facilmente immaginare, il video contiene spoiler sulla trama e sulle prime fasi di gioco, dunque se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura. Nel filmato faremo la conoscenza di Roland e Evan, oltre a poter scoprire nuovi dettagli sulle battaglie e sul sistema di combattimento.

Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno è atteso per il 23 marzo su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PC Windows (via Steam). Le edizioni Limited e Collector's sono ancora disponibili per il preorder su Amazon.it, fino a esaurimento scorte.

Nei giorni scorsi è trapelata in rete la lista dei trofei del gioco, oltre alla prima recensione di Famitsu: la testata giapponese ha premiato Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom con un punteggio di 36/40, molto vicino dunque al Perfect Score, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto da Level-5.