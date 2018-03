Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno è disponibile da oggi in Italia

annuncia cheè ora disponibile per PlayStation 4 e PC, con le versioni digitali che saranno scaricabili da domani 23 marzo. Sviluppato da Level-5,è pronto a incantare i giocatori di tutto il mondo con un epico gioco di ruolo.

Dopo aver perso il proprio trono per un colpo di stato, Evan Pettywhisker Tildrum, il giovane sovrano di Ding Dong Dell, con l’aiuto dei suoi amici Roland, Tani, Batu, Lofty, e molti altri che incontrerà lungo la propria avventura, darà vita a un nuovo regno privo di conflitti per riunire l’intero mondo di Ni no Kuni. Attraverso la straordinaria avventura di Evan, i giocatori potranno esplorare un mondo fantastico e ricco di luoghi esotici, tanti personaggi da incontrare, pericolosi avversari da affrontare e molti alleati desiderosi di dare una mano. A supportare Evan nella sua avventura ci saranno anche alcune creature naturali note come Higgledies. Gli Higgledies forniranno un supporto molto prezioso durante le battaglie, garantendo vantaggi sia offensivi che difensivi, aumentando il potere dell’attacco speciale di Evan e i suoi amici, e assistendoli nell’attaccare i nemici. In totale è possibile ottenere 100 diversi Higgledies, ognuno dotato di particolari poteri speciali. Provando combinazioni diverse di Higgledies durante il combattimento sarà possibile volgere lo scontro a proprio vantaggio.



Man mano che i giocatori progrediranno nella storia principale, Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno offrirà due modalità di gioco aggiuntive. Quando Evan reclamerà il proprio trono nel nuovo regno di Evermore, dovrà occuparsi della sua gestione quotidiana. I giocatori potranno così costruire negozi, fattorie, caserme e una vasta gamma di strutture per incrementare l’economia di Evermore e fornire nuovi equipaggiamenti a Evan e i suoi alleati, mentre si avventureranno nel mondo esterno. Ingaggia gli abitanti per gestire i negozi e cerca nuovi oggetti e abilità per aumentare l’influenza di Evermore in tutto il mondo. Evan potrà anche guidare un’armata in alcune battaglie nella modalità Schermaglia. Queste battaglie su vasta scala contro altre armate potranno mettere alla prova la sua forza militare. Recluta nuovi generali con abilità speciali per sconfiggere le forze avversarie e conquistare la vittoria!