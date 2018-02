Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno è entrato in fase Gold

annuncia cheè entrato in fase gold e sarà disponibile in Italia per PlayStation 4 e PC dal 22 marzo 2018 (dal 23 marzo in digitale).

Sviluppato dal celebre studio Level-5, con la partecipazione dell’ex animatore dello Studio Ghibli Yoshiyuki Momose e con le musiche composte da Joe Hisaishi, Ni No Kuni II Il Destino di un Regno è pronto a incantare i giocatori di tutto il mondo con un epico GDR.

Per festeggiare la notizia, Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato un nuovo video Dietro le Quinte che mostra le ambientazioni, la storia e i combattimenti del gioco. Ni No Kuni II Il Destino di un Regno sarà disponibile in Italia per PlayStation 4 e PC dal 22 marzo 2018 (dal 23 marzo in digitale).