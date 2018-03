Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno: i primi 25 minuti del nuovo gioco Level-5

Si avvicina la data di lancio die per l'occasione è stato diffuso sul web un video che mostra i primi 25 minuti dell'avventura, permettendo così di avere un gustoso assaggio del Capitolo 1 del nuovo gioco di

Il video contiene ovviamente enormi spoiler sulla trama e sulle prime fasi di gioco, dunque se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura. Nel filmato faremo la conoscenza di Roland e Evan, oltre a poter scoprire nuovi dettagli sulle battaglie e sul sistema di combattimento.

Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno è entrato in fase Gold a febbraio, lo sviluppo è ormai terminato e il gioco è pronto per essere distribuito nei negozi, il lancio è previsto per il 23 marzo su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PC Windows (via Steam). Le edizioni Limited e Collector's sono ancora disponibili per il preorder su Amazon.it, fino a esaurimento scorte.