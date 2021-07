Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno Prince's Edition in preordine per Nintendo Switch

Ni No kuni II: Il destino di un regno è un JRPG sviluppato da Level-5 e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, seguito di Ni no kuni: La minaccia della Strega Cinerea, pubblicato il 23 marzo 2018 per Microsoft Windows e per PlayStation 4, la versione per Nintendo Switch è prevista per il 17 settembre 2021.

Il titolo è in preordine su Amazon a 59,99 euro proprio per la console di Nintendo, con consegna prevista per il 17 settembre. L'edizione in preordine è la "Prince's Edition" che include:

Ni no Kuni II: Il destino di un regno (gioco completo)

Le espansioni Adventure Pack, The Lair of the Lost Lorld e The Time of a Timeless Tome

Il pacchetto di equipaggiamento principesco

Clicca qui per preordinare Ni No kuni II: Il destino di un regno - Prince's Edition per Nintendo Switch

Il primo capitolo della serie, Ni No Kuni: La Minaccia della strega Cinerea, è acquistabile su Amazon per Nintendo Switch a 19,99 euro, all'interno della confezione ci sarà un codice per riscattare il titolo dallo store.

Sono inoltre stati aggiunti su Amazon i preordini di altri titoli di rilievo presentati da Nintendo in occasione dell'E3, come per esempio Shin Megami Tensei 5 a 59,99 euro con uscita il 12 novembre, WarioWare: Get It Together a 49,99 euro con data di uscita 10 settembre, Metroid Dread a 59,99 euro previsto per l'8 ottobre, Mario Party Superstars a 59,99 euro in uscita il 29 ottobre e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre.