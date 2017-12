Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno rimandato a marzo 2018

ha annunciato oggi una nuova data di uscita per, con il lancio che ora è previsto in Italia per il 22 marzo 2018 su PlayStation 4 e PC (dal 23 marzo in digitale).

"Come tutti sapete, Level-5 si impegna a fornire i più alti livelli di sviluppo e qualità in ognuno dei suoi videogiochi. Lo sviluppo del nostro nuovo progetto, Ni no Kuni II Il Destino di un Regno, sta procedendo molto bene e non vediamo l’ora di condividere questa nuova avventura con tutti voi, i nostri fan. Nello sforzo di rinnovare costantemente e offrire nuove esperienze ai giocatori, abbiamo anche implementato alcune nuove modalità in Ni no Kuni II Il Destino di un Regno, tra cui le nuove modalità Schermaglia e Regno, che sapranno sicuramente conquistare i giocatori.

Tuttavia, con le innovazioni e le nuove idee è necessario anche assicurarsi che tutto funzioni al meglio, dando vita a un pacchetto coerente e divertente. Ciò significa che avremo bisogno di un po’ più di tempo per assicurarci che l’intera esperienza di Ni no Kuni II Il Destino di un Regno soddisfi gli alti standard di qualità di Level-5 e Bandai Namco Entertainment. Perciò oggi, vorrei chiedere a tutti di prestare ancora un po’ di pazienza perché sposteremo la data di uscita di Ni no Kuni II Revenant Kingdom al 22 marzo 2018 per PlayStation 4 e Steam . Nelle prossime settimane e nei mesi successivi, avvicinandoci alla data di uscita, condivideremo maggiori dettagli su Ni no Kuni II Il Destino di un Regno. A nome di tutti qui in Level-5, desidero ringraziarvi per la vostra pazienza e il vostro costante supporto", ha dichiarato Akihiro Hino, Presidente e CEO di Level-5.