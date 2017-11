Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno rinviato a marzo?

Secondo rinvio in vista per? La catena americana Best Buy ha inviato una email a coloro che hanno effettuato il preordine per avvisare dello slittamento della data di uscita.

Secondo quanto riportato nel messaggio in questione, il gioco è adesso previsto per il 9 marzo 2018, un ritardo di due mesi rispetto alla data precedentemente comunicata, ovvero il 19 gennaio. Al momento, Bandai Namco non ha confermato nulla di quanto riportato e Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom resta confermato per il 19 gennaio del prossimo anno su PlayStation 4 e PC.

Recentemente, il publisher ha smentito con forza i rumor relativi alla versione Xbox One del gioco, per la quale non ci sono piani in merito.