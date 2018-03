Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno: Tani protagonista di un nuovo trailer del gioco

ha pubblicato un nuovo trailer di Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno , incentrato sul personaggio di Tani, eploratrice intreprida e sprezzante del pericolo che accompagnerà ildurante la sua avventura.

Il filmato permette di scoprire le abilità e le caratteristiche di Tani, personaggio che si rivelerà decisamente utile per risolvere enigmi e superare alcuni passaggi del nuovo Action RPG di Level-5.

Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno sarà disponibile in Europa dal 23 marzo 2018 su PS4, PS4 Pro e PC (via Steam). Su Everyeye.it trovate un videeo unboxing della King's Edition, speciale edizione da collezione a tiratura limitata che include un carillon realmente funzionante, colonna sonora su vinile, artbook a colori con custodia rigida, gioco, Season Pass e custodia Steelbook, oltre ad altri oggetti da utilizzare in-game.