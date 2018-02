Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno torna a mostrarsi con 10 minuti di gameplay inediti

Negli ultimi giorni,sembra estremamente decisa a mostrarci le qualità del suo, prosieguo dell'apprezzata saga sviluppata dache nel prossimo mese di marzo approderà su PC e PlayStation 4.

Nelle scorse ore, il colosso nipponico ha infatti rilasciato un video di gameplay della durata di oltre dieci minuti. Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato ci mostra l’inizio del capitolo 2, intitolato “A Kingdom to Come”, in cui il protagonista Evan è alle prese con l’idea stessa di diventare re. A partire dal secondo minuto, poi, il video ci mostra una ricca sessione di gameplay, in cui Evan e Roland combattono una serie di mostri, incluso l’immenso “Porc Chopper” (minuto 8:20).

Ricordandovi che Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno verrà pubblicato in Italia in formato fisico per PlayStation 4 e PC il 22 marzo 2018, vi informiamo che nei giorni scorsi sono stati rilasciati anche un dietro le quinte dedicato alla colonna sonora, un trailer focalizzato sulla città di Goldpaw, ed un video di gameplay della durata di ben 20 minuti. Per maggiori informazioni sul prodotto, vi invitiamo infine a visionare la nostra recente Video Anteprima.