Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno: una vita da sovrano, Video Recensione

è un sequel che riproduce la bellezza visiva e sonora del precedente capitolo. Rispetto al titolo d’esordio, però, cambia le dinamiche di gameplay, imbastisce un combat system più vicino allo stile di un action e non rinuncia all’aggiunta di semplici componenti tattico-gestionali.

Ciononostante, a fronte di una progressione coesa e longeva, Ni No Kuni 2 non riesce ad essere pienamente rimarchevole in ogni suo aspetto. Se dal punto di vista grafico è un piccolo miracolo artistico, da quello narrativo tesse una trama elementare, sfilacciata ed infantile, che solo sul finale, quando ormai è troppo tardi, genera qualche sussulto d’emozione. L’ultima opera di Level-5 è certo un solidissimo esponente degli Action-RPG, ma non compie, in fin dei conti, il salto qualitativo che ci saremmo aspettati dopo l’eccellente capitolo iniziale.

Per saperne di più sul nuovo gioco di Level-5 e Bandai Namco vi rimandiamo alla Recensione di No No Kuni 2 ricordandovi che il titolo è disponibile da oggi in Italia nei formati PlayStation 4, PS4 Pro e PC, in quest'ultimo caso solo in version digitale in vendita su Steam.