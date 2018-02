Ni No Kuni 2: info su longevità, versione PS4 Pro, e possibile remaster del primo capitolo

In un recente intervista condotta da Wccftech, Akihiro Hino, presidente e CEO di, è tornato a discutere dell'atteso Ni No Kuni II: Revenant Kingdom , in arrivo su PC e PlayStation 4 il 23 marzo 2018.

Fra gli argomenti trattati, Hino ha innanzitutto parlato della longevità del gioco:

"Attualmente stiamo ancora bilanciando il gioco, ma in totale saranno circa 40 ore di gioco. Ci saranno feature come la modalità Kingdom e le side quest; in ogni caso, considerando tutti i contenuti, ci vorranno oltre 40 ore".

Passando alla versione PlayStation 4 Pro del gioco, il leader di Level-5 ha confermato la risoluzione dinamica in 4K e i 60fps. Confermata anche l'implementazione dell'High Dynamic Range, feature apparentemente presente solo su console PlayStation 4.

Infine, un commento sulla possibile edizione rematered per PS4 del primo capitolo della serie:

"Al momento, non abbiamo deciso nulla, ma sono contento di sentire questo tipo di richiesta da parte dei fan".

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom sarà disponibile su PC e PS4 dal 23 marzo 2018. Nella giornata di oggi, sono stati rivelati i requisiti minimi e raccomandati dell'edizione PC del gioco.