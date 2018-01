Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom: gameplay e cutscene nel nuovo filmato pubblicato da Level-5

Nella giornata di oggi,ha pubblicato un nuovo filmato dedicato all'atteso, in arrivo su PC e PlayStation 4 durante il mese di marzo.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, permette di avere una prospettiva generale sulle caratteristiche di gioco, in quanto ci mostra il suo gameplay, le cutscene narrative, e ci presenta nuovamente ambientazioni e protagonisti della nuova avventura confezionata da Level-5.

Fra i temi qui trattati e discussi dagli sviluppatori e dal leader della compagnia, Akihiro Hino, troviamo la peculiare grafica in cel-shading del gioco e l'importanza di aver avuto, a differenza del primo capitolo, tutto il tempo per rivedere alcune scene del gioco e cambiarle in corso d'opera.

Ni No Kuni II: Revenanti Kingdom sarà disponibile su PC e PS4 a partire dal 23 marzo 2018. Per tutti i dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima.