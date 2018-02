Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom: il nuovo trailer mostra la città di Goldpaw

ha pubblicato un nuovo trailer di, mostrandoci da vicino alcuni vicoli della suggestiva città di Goldpaw, una delle ambientazioni più iconiche del gioco. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Il video tour mostra diversi scorci di Goldpaw, una delle città più affascinanti che avremo modo di visitare in Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom. Come è possibile notare dal trailer, l'ambientazione sembra pescare a piene mani dall'immaginario orientale, e più in particolare dalle atmosfere e dalle architetture cinesi.

Se invece volete vedere il gioco in azione, sulle nostre pagine trovate anche un video gameplay della durata di 20 minuti. Nell'attesa che nuovo Jrpg di Level-5 faccia il suo debutto su PlayStation 4 e PC il prossimo 22 marzo, vi lasciamo con la nostra Video Anteprima di Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom.