Ni No Kuni 2 torna a mostrarsi su PS4 in 25 di gameplay

ha pubblicato un nuovo video gameplay didella durata di 25 minuti, mostrandoci diverse fasi esplorative, qualche combattimento e una boss fight. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Dopo i video gameplay dedicati alla building mode e al sistema di combattimento, possiamo tornare a vedere Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno in azione nella sua interezza, con l'alternarsi di combattimenti, fasi esplorative e infine anche una boss fight.

Come è possibile notare dal filmato, la sequenza di gioco è tratta dalla versione PS4 (ma non è stato specificato se si tratti della versione PS4 o di quella PS4 Pro). Ricordiamo che il titolo sarà disponibile in formato retail dal 22 marzo 2018 su PlayStation 4 e PC, e dal 23 marzo in digitale