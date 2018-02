Ni No Kuni 2: la versione PC non userà la protezione Denuvo

Stando alla pagina Steam di Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom , pare proprio che la versione PC del nuovo Jrpg dinon utilizzerà la protezione, così come avvenuto di recente con altri giochi pubblicati da

A quanto pare, dunque, Bandai Namco Entertainment tende ad applicare la protezione Denuvo solo in alcuni titoli: se in Dragon Ball FighterZ e Tekken 7 questa era presente, altri titoli come Get Even e Project CARS 2 sono arrivati su Steam senza alcuna tecnologia DRM, caso in cui dovrebbe rientrare anche Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom.

Vi ricordiamo che il nuovo Jrpg di Level-5 sarà disponibile su PC e PlayStation 4 a partire dal prossimo 23 marzo.