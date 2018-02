Il primo incontro veramente approfondito conha messo in mostra un titolo molto promettente. Il gameplay del tutto reinventato dal team ci ha lasciati sorpresi su più fronti, grazie ad elementi inediti e interessanti come la gestione del proprio regno e la varietà di opzioni tattiche.

Anche se lo Studio Ghibli non è stato formalmente coinvolto nel progetto, inoltre, i talenti in ballo sul fronte artistico sono quelli che hanno lavorato a stretto contatto con il team di Miyazaki, ed il risultato, in quanto a stile e colpo d'occhio, è ancora una volta delizioso.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom, ricordandovi ch il gioco uscirà su PlayStation 4, PC e PS4 Pro il prossimo 22 marzo.