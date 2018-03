Ni No Kuni 2: Video Unboxing della King's Edition con carillon e colonna sonora su vinile

Manca pochissimo al lancio die in attesa della recensione vi proponiamo il video unboxing della ricchissimadel gioco di Bandai Namco e Level-5.

Ni No Kuni 2 King's Edition è in vendita al prezzo di 149 euro e include il gioco con custodia Steelbook e Season Pass, disco in vinile con la colonna sonora, artbook a colori da 148 pagine, un carillon e altri contenuti che vi invitiamo a scoprire nel nostro nuovo video unboxing che trovate in apertura della notizia.

Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno è atteso per il 23 marzo 2018 su PlayStation 4, PS4 Pro e PC Windows (via Steam), ricordiamo che il gioco è stato premiato su Famitsu con un voto pari a 36/40, molto vicino al Perfect Score (40/40), a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto da Level-5. Per le prime recensioni occidentali sarà necessario attendere la prossima settimana, quando Ni No Kuni 2 farà finalmente capolino sugli scaffali (reali e digitali) dei negozi.