Ni No Kuni 3 è attualmente in sviluppo, confermano gli autori di Level-5

Il lancio del film di animazione di Ni No Kuni a firma di OLM Inc. offre alle alte sfere di Level-5 l'opportunità di annunciare l'inizio dello sviluppo di Ni No Kuni 3, il nuovo atto della loro iconica serie action JRPG realizzata partendo dalle solide basi artistiche offerte dalla collaborazione con lo Studio Ghibli.

Nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti di Nikkei (con dichiarazioni tradotte e riportate da DualShockers), il presidente e amministratore delegato di Level-5 Akihiro Hino ha spiegato che il prossimo videogioco della serie ruolistica di Ni No Kuni è già in sviluppo e sarà lanciato dopo l'uscita internazionale del film di OLM Inc. e Warner Bros. Japan.

In merito al canovaccio narrativo, alle novità di gameplay, alle piattaforme su cui vedrà la luce (uscirà su PC e PS4 o arriverà in esclusiva su PS5?) alle innovazioni contenutistiche che ci attendono, il boss di Level-5 ha preferito non sbottonarsi e rimandare ogni approfondimento all'evento di annuncio ufficiale di Ni No Kuni 3, anch'esso con data ancora da determinare. In compenso, Hino ha rivelato di voler estendere questo franchise per abbracciare nuove piattaforme, a cominciare dal lancio di un videogioco mobile di Ni No Kuni per sistemi iOS e Android.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni del presidente di Level-5? Ritenete opportuno un ampliamento del franchise o credete che questa epopea JRPG debba concludersi per consentire, magari, la creazione di spin-off o di proprietà intellettuali completamente inedite ma con un medesimo stile grafico? Speriamo perciò di fare al più presto chiarezza su Ni No Kuni 3: nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno e al primo video gameplay di Ni No Kuni Remastered.