Ni No Kuni arriverà su Nintendo Switch, edizione rimasterizzata su PC e PS4

Continuano i leak in casa Bandai Namco e dopo Elden Ring di FromSoftware e Tales of Arise, arriva anche la presunta conferma dell'esistenza di Ni No Kuni Wrath of the White Witch Remastered di Level-5, conosciuto in Italia con il titolo Ni No Kuni La Minaccia Della Strega Cinerea.

Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered uscirà su PlayStation 4 e PC mentre l'edizione standard del gioco sembra essere in dirittura di arrivo su Nintendo Switch. L'edizione rimasterizzata includerà migliorie grafiche e tecniche mentre non sembrano essere previsti nuovi contenuti, la versione Switch invece godrà di un comparto visivo ottimizzato e di un sistema di controllo riprogettato per i Joy-Con.

Non ci resta che attendere le prossime ore, all'E3 di Los Angeles scopriremo tutti i dettagli su Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered per PS4/PC e Ni no Kuni Wrath of the White Witch per Nintendo Switch.