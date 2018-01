Ni No Kuni II: le nuove immagini ci mostrano gli Higgledy e la modalità Kingdom

hanno quest'oggi diffuso una nuova serie di screenshot tratti da, titolo dal peculiare stile grafico in arrivo su PC e PlayStation 4 durante il mese di marzo.

Man mano che avanzeremo nella nostra avventura, Evan, protagonista principale di Ni No Kuni II, incontrerà i cosiddetti Higgledy, spiriti benigni che ci supporteranno in battaglia attaccando i nemici e fornendoci buff elementali o fisici. Gli Higgledy, che potete osservare in calce, saranno inoltre utili all'apertura di scorciatoie e nuovi passaggi presenti nelle varie aree di gioco. In tutto, ci sono 100 Higgledy sparsi nel mondo di Ni No Kuni II, ognuno con le sue particolarità ed attacchi speciali.

Altre immagini mostrano invece la modalità Kingdom: Evan sarà impegnato a costruire un nuovo regno, in cui la genta possa vivere in pace e prosperità. Il giocatore realizzerà e posizionerà svariati edifici per dare forma alle infrastrutture del proprio regno, concedendo ai suoi cittadini dei posti di lavoro. Sarà inoltre possibile costruire delle sorte di negozi tramite cui accedere a nuove armi, oggetti e Higgledy.

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom sarà disponibile su PC e PS4 a partire dal 23 marzo. Qui trovate un recente video che ci mostra gameplay e cutscene del gioco.