Ni No Kuni II Revenant Kingdom: nuovo trailer incentrato sul protagonista Evan

hanno quest'oggi pubblicato un nuovo trailer dedicato all'atteso, in dirittura d'arrivo su PlayStation 4 e PC il 23 marzo.

Il filmato, che potete visionare in testata di notizia, permette di dare uno sguardo ad alcune delle suggestive cutscene create da Level-5, in questo caso tutte incentrate sul personaggio di Evan, principale protagonista delle vicende di Ni No Kuni II. Come specificato da Bandai Namco, questo è solo il primo di una serie di trailer che ci racconteranno più nel dettaglio le caratterizzazioni dei personaggi del gioco.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Ni No Kuni II: Revenant Kingdom uscirà su PC e PS4 il 23 marzo. Il JRPG di Level-5 è da poco entrato in fase Gold.