Ni No Kuni II Revenant Kingdom raggiunge le 900.000 copie vendute

A poco più di due mesi dal lancio, avvenuto lo scorso 23 marzo, Ni No Kuni II: Revenant Kingdom ha raggiunto e superato le 900.000 copie vendute tra PC e PlayStation 4, come annunciato nella giornata di oggi da Level-5.

Questo nuovo dato pone quindi le vendite totali della serie di Ni No Kuni poco oltre i 2.8 milioni. Ni No Kuni II è stato accolto calorosamente al debutto, raccogliendo i consensi della critica specializzata, ma anche dei giocatori, come dimostrano le ottime vendite registrate al lancio negli USA, in Giappone e in Italia.

"Dopo un colpo di stato che lo ha privato del suo trono, il giovane re Evan decide di affrontare un'impresa straordinaria per fondare un nuovo regno, unire il suo mondo e proteggere i suoi abitanti dalle forze oscure che li minacciano. Accompagnalo in un'avventura indimenticabile al limite tra film d'animazione e videogioco. Sviluppato da LEVEL-5, Ni no Kuni II è pieno di magnifici personaggi ideati dal leggendario Yoshiyuki Momose e vanta una sensazionale colonna sonora creata dal celeberrimo Joe Hisaishi".

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom è ora disponibile per PC e PlayStation 4.