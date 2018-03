Ni No Kuni II Revenant Kingdom: svelata la lista dei trofei sbloccabili

Si avvicina sempre più l'atteso debutto di, il seguito della serie JRPG di. Nella giornata di oggi, intanto, è stata rivelata la lista dei trofei che i giocatori potranno sbloccare.

In generale, specialmente considerando la natura JRPG del titolo, non sembra che l'ottenimento dei trofei richieda sforzi particolarmente eccessivi, ma di certo i giocatori dovranno mostrare una certa costanza e dedizione per portare a termine, ad esempio, 150 side quest per sbloccare il trofeo "No Downside". Come potete osservare voi stessi seguendo questo collegamento, il titolo presenta anche il trofeo di Platino che, come al solito, prevede l'ottenimento di tutti gli altri achievement del gioco. Vi segnaliamo infine che la lista trofei potrebbe contenere spoiler su Ni No Kuni II.

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom uscirà su PC e PlayStation 4 il 23 marzo. Per una ricca anteprima sul gioco, vi rimandiamo a questo indirizzo.