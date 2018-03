Ni No Kuni II: Revenant Kingdom torna a mostrarsi in cinque nuovi filmati

è ormai prossimo al suo debutto, ed in attesa che il gioco sia finalmente disponibile su PC e PS4 a partire dal 23 marzo, possiamo tornare ad ammirare alcuni scorci del titolo digrazie a ben cinque nuovi filmati emersi nella giornata odierna.

Innanzitutto, grazie al video riportato in cima alla notizia pubblicato da Bandai Namco, è possibile dare un approfondimento al personaggio di Tani. In calce trovate invece il "Final Trailer" diffuso da Level-5, due nuovi video gameplay ed uno spot promozionale. Il tutto basterà sicuramente per avere una chiara panoramica sul secondo capitolo della serie JRPG.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Ni No Kuni II: Revenant Kingdom sarà disponibile su PC e PS4 a partire dal 23 marzo. Seguendo questo collegamento potete dare uno sguardo al Video Unboxing della King's Edition con carillon e colonna sonora su vinile.