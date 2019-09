Ni No Kuni su Nintendo Switch: la versione retail avrà una splendida copertina reversibile

I canali social di Bandai Namco confermano che la versione fisica di Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea per Nintendo Switch sarà caratterizzata da una magnifica copertina reversibile, la stessa che potete ammirare in cima e in calce alla notizia assieme a nuove immagini.

Attualmente disponibile in preordine presso i principali rivenditori, la versione Switch di Ni No Kuni vanterà una cover reversibile con protagonisti i principali attori dell'avventura fantasy vissuta dal coraggioso ragazzino Oliver e dall'inseparabile compagno Lucciconio, la "fata" dalla battuta sempre pronta e rigorosamente in dialetto romanesco.

Qui da noi, Ni No Kuni sarà disponibile su Nintendo Switch a partire da venerdì 20 settembre, ossia nel medesimo giorno in cui è prevista la commercializzazione di Ni No Kuni Remastered per PC e PS4. La versione Switch dell'indimenticabile epopea ruolistica di Level-5 offrirà una risoluzione di 720p e un framerate a 30fps, con una completa riformulazione dei menù e dei comandi in funzione del diverso layout di pulsanti dei due Joy-Con della console ibrida di Nintendo e della possibilità di giocare sia in modalità docked che portatile.

Quanto alla versione rimasterizzata di Ni No Kuni, il capolavoro di Bandai Namco potrà essere fruito in 1080p e 60fps su PS4 standard, in 4K e 30fps o 1440p e 60fps su PS4 Pro e con risoluzione e frame sbloccati su PC. Sia su PC che su PlayStation 4, il titolo vanterà delle texture maggiormente definite, un più ricco ventaglio di effetti particellari, delle animazioni più fluide e un migliore sistema di illuminazione.