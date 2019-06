Ni No Kuni Remastered si mostra per la prima volta nel gameplay dell'E3

Le alte sfere di Bandai Namco e gli sviluppatori di Level-5 ci regalano le prime scene di gioco della versione rimasterizzata per PC e PS4 di Ni No Kuni Wrath of the White Witch, conosciuto qui da noi come Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea.

La trasposizione per PC e PlayStation 4 della meravigliosa fiaba di Oliver e Lucciconio realizzata partendo dallo storyboarding dei maestro dell'animazione giapponese dello Studio Ghibli vanterà dei miglioramenti visivi che passeranno per l'introduzione di nuove texture, di effetti particellari e di illuminazione più evoluto e da una maggiore risoluzione: se su PS4 standard il titolo raggiungere i 1080p e i 60fps, su PS4 Pro si potrà scegliere tra i setting 4k/30fps e 1440p/60fps, mentre su PC sia il framerate che la risoluzione saranno completamente sbloccati.

Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea arriverà anche su Nintendo Switch nella sua versione originaria, con risoluzione e framerate 720p/30fps e la completa riformulazione dei tasti per adattarsi al layout di pulsanti e di sensori dei due Joy-Con.

Sia la versione Remastered di Ni No Kuni per PC e PS4 che la riedizione per Nintendo Switch del capolavoro originario saranno disponibili a partire dal 20 settembre di quest'anno. In cima all'articolo trovate il nuovo video di gioco confezionato da Bandai Namco in occasione dell'apertura dell'E3 losangelino.