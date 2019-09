Ni No Kuni Remastered: il trailer di lancio ripercorre il viaggio di Oliver e Lucciconio

Le alte sfere di Bandai Namco e gli autori di Level-5 contano i giorni che li dividono dall'uscita di Ni No Kuni Remastered su PC e PS4, e della versione originara de La Minaccia della Strega Cinerea su Switch, confezionando uno splendido trailer di lancio.

In questo filmato che assume la forma di un meraviglioso scrigno multimediale ricco di scene in cinematica e di spezzoni di gameplay, gli sviluppatori giapponesi ripercorrono le tappe fondamentali del viaggio intrapreso dal ragazzino Oliver e dal suo inseparabile compagno Lucciconio.

Le versioni attualizzate del capolavoro ruolistico del 2010 a firma dei maestri di Level-5 e dello Studio Ghibli vanteranno tutti i contenuti dell'avventura base, così com degli update e delle espansioni del titolo originario. Le uniche differenze tra le diverse versioni saranno di natura prettamente grafica e riguarderanno il livello massimo di risoluzione e di framerate raggiungibile dalla propria piattaforma d'elezione: su Switch, ad esempio, si potrà giocare a 720p e 30fps (in modalità docked), mentre su PlayStation (specie PS4 Pro) e PC ci si potrà spingere fino ai 4K e ai 60 frame al secondo.

La Remaster di Ni No Kuni, oltretutto, vanterà delle texture maggiormente definite, un migliore sistema di illuminazione con ombre più nitide e delle animazioni più fluide nelle fasi di combattimento. Sia il porting per Nintendo Switch del Ni No Kuni originario che la versione rimasterizzata per PC e PS4 saranno disponibili a partire da venerdì 20 settembre.