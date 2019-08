Ni No Kuni: la Remastered e la versione Switch protagoniste degli spot TV giapponesi

I vertici di Bandai Namco mettono ufficialmente in moto la macchina promozionale per il lancio della Remaster per PC e PS4 e della versione per Nintendo Switch di Ni No Kuni, come conferma la messa in onda dei primi spot TV giapponesi.

Il canale YouTube ufficiale di Level-5 ha così celebrato l'apertura della campagna promozionale nipponica delle riedizioni di Ni No Kuni con due video che descrivono i principali elementi grafici, artistici, narrativi e ludici che caratterizzano questo capolavoro della moderna produzione action ruolistica giapponese.

La versione rimasterizzata della fiaba interattiva di Oliver e Lucciconio vanterà tantissimi miglioramenti visivi da fruire in 1080p e 60fps su PlayStation standard, in 4k/30fps o 1440p/60fps su PS4 Pro o con framerate e risoluzione sbloccati su PC. Per ciò che concerne la versione Swich di Ni No Kuni, il titolo avrà una risoluzione di 720p con framerate a 30fps e completa riscrittura dei menù e dei comandi per riadattarsi al layout di pulsanti dei due Joy-Con e, naturalmente, allo schermo della console ibrida della casa di Kyoto.

La versione rimasterizzata di Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea arriverà su PC e PlayStation 4 il prossimo 20 settembre. Anche per quanto riguarda l'approdo di Ni No Kuni su Nintendo Switch la data di lancio scelta da Bandai Namco sarà quella del 20 settembre.