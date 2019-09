Ni No Kuni Remastered: Video Recensione 4K della fiaba di Level-5

Ad un passo dall'avvento delle console di prossima generazione, la current-gen aveva ancora un importante ripescaggio da effettuare. Un recupero che i fan di Bandai Namco e LEVEL-5 chiedevano a gran voce da diverso tempo, soprattutto dopo il successo commerciale di Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno.

Il fiabesco episodio apripista della saga di Ni no Kuni giunge infatti in versione rimasterizzata su PlayStation 4 e PC, mentre l’ibrida di Nintendo accoglierà la conversione dell'edizione originale.

Si tratta di un gioco la cui direzione artistica è stata lodata da praticamente tutta l'industria videoludica, anche perché vantava la partecipazione dello Studio Ghibli, leggendario studio d'animazione fondato da Hayao Miyazaki.

E se il secondo capitolo della serie se la cavava meglio dal punto di vista del gameplay che non della narrazione, (qui la nostra recensione di Ni No Kuni 2), il primo episodio, La Minaccia della Strega Cinerea, sembra essere "invecchiato" davvero bene, e la remastered in questione gli rende ancor più giustizia e può farlo conoscere o riscoprire a nuovi e vecchi utenti.

