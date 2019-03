Ni 'wangid1' Lipao è il vincitore del GWENT open di marzo 2019!

CD Projekt RED, studio responsabile della serie di videogiochi di The Witcher, ha annunciato che Ni “wangid1” Lipao ha vinto il GWENT Open di marzo 2019!

Questo weekend, a Varsavia, si sono incontrati i migliori giocatori professionisti di GWENT per darsi battaglia nell'ultimo torneo Open della serie Masters. Il montepremi includeva $25,000, Crown Points e posti garantiti nel prossimo GWENT Challenger. La classifica finale recita quanto segue:

Vincitore

Ni “wangid1” Lipao (Cina)

Finalisti

Ni “wangid1” Lipao (Cina) — $10,500

Benjamin "kolemoen" Pfannstiel (Germania) — $4,300

Semifinalisti

Damian “TailBot” Kaźmierczak (Polonia) — $2,950

Maciej "Molegion" Kokosza (Polonia) — $2,750

Quarti di finale

Alessio “alessio1996” Bouko (Belgio) — $1,250

Oleksandr “proNEO3001” Shpak (Ucraina) — $1,250

James “Green-Knight” Docherty (Regno Unito) — $1,000

Paweł “kams134” Skoroda (Polonia) — $1,000

Gli spettatori sono stati deliziati con un certo numero di sorprese durante la diretta streaming, tra cui nuove carte rivelate e un nuovo trailer di Crimson Curse — la prima espansione in arrivo su GWENT: The Witcher Card Game. CD Projekt RED intende ringraziare i giocatori e chiunque si sia sintonizzato per guardare il GWENT Open in diretta per aver reso questo torneo un’esperienza davvero memorabile.