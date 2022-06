Niantic va a canestro con NBA All-World, il nuovo gioco AR gratis in stile Pokemon GO

Con una mossa a sorpresa i vertici di Niantic Labs annunciano NBA All-World, un videogioco per dispositivi mobile ambientato nel mondo reale del basket NBA e nel Metaverso di Niantic conosciuto (e popolato) da milioni di appassionati di Pokemon GO.

Il nuovo progetto realizzato da Niantic in collaborazione con la National Basketball Association nordamericana (NBA) e la NBPA vedrà la creazione, appunto, di uno spazio virtuale a cui accedere liberamente da ogni dispositivo mobile iOS e Android per immergersi nelle atmosfere del basket statunitense.

Il titolo adotterà le medesime tecnologie di Realtà Aumentata su cui si basa il successo planetario di Pokemon GO. NBA All-World, di conseguenza, utilizzerà la geolocalizzazione dei dispositivi mobile per dare agli utenti l'opportunità di esplorare i propri quartieri per trovare, sfidare e competere con i giocatori dell'NBA. In base all'esito di queste sfide sarà possibile reclutare i campioni dell'NBA nella propria squadra e partecipare a tante altre attività insieme alla community.

Marcus Matthews, Senior Producer di Niantic, sugella questa partnership sottolineando come "NBA All-World rappresenta una novità assoluta nel settore dei giochi sportivi, in quanto si tratta di un titolo originale per dispositivi mobili che piacerà sia ai fan occasionali che a quelli più accaniti dell'NBA. Stiamo creando e progettando un gioco che permetta agli appassionati di rappresentare il luogo da cui provengono e di mostrare il loro stile individuale".

Le pre-registrazioni partiranno presto e consentiranno agli utenti interessati di accedere in anteprima all'esperienza AR di NBA All-World sul proprio smartphone o tablet iOS e Android preferito.