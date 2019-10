Niantic Labs annuncia migliorie in arrivo per Pokemon GO

Niantic Labs ha annunciato una serie di modifiche e migliorie tecniche per Pokemon GO che verranno presto implementate nell'app per iOS e Android con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di gioco.

"al fine di creare un'esperienza ancora più significativa per voi, abbiamo implementato delle modifiche all'azione di gioco in tutto il mondo. La modifica delle funzioni è un procedura standard per il settore tecnologico e di giochi per dispositivi mobili e ci riteniamo fortunati che Pokémon GO abbia una community che sia di aiuto nel determinare cosa funziona e cosa può essere migliorato.

È da un po' di tempo che ci stiamo occupando dell'implementazione di diverse modifiche relative alla progettazione del gioco, ad esempio una maggiore disponibilità di strumenti in aree con pochi Pokéstop, l'introduzione di diverse offerte nel negozio e la personalizzazione dei livelli di raid in modo che si adattino alle community in cui sono disponibili i raid. Lo scopo di questi test è quello di aiutarci a offrire l'esperienza migliore per diversi giocatori in tutto il mondo. Un esperimento recente è stato il lancio dell'ora dei raid leggendari e il vostro feedback è stato fondamentale per il miglioramento di questo evento ormai apprezzato da tutti, in cui le community di tutto il mondo possono collaborare e creare ricordi relativi a Pokémon GO.

Nell'immediato futuro, potreste notare alcune modifiche nel gioco tra i vari lanci di funzioni importanti. Per garantire agli Allenatori un'esperienza senza interruzioni, stiamo esaminando con attenzione le funzioni di Pokémon GO e il modo in cui gli Allenatori vi accedono. Apportare modifiche richiede del tempo e vogliamo ringraziarvi per il supporto costante dimostrato. Grazie al vostro continuo feedback, contiamo di far crescere ed evolvere ulteriormente il gioco. La nostra intenzione è quella di rendere disponibili le modifiche a tutti gli Allenatori una volta stabilita quale sia la migliore esperienza, in base alle informazioni che otteniamo nei test in scala ridotta."

Niantic Labs sta continuando a lavorare per fare in modo che Pokemon GO risulti sempre una esperienza piacevole e divertente, imminente è il lancio della Beta di Niantic Wayfarer per tutti gli allenatori.