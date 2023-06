Niantic licenzia 230 dipendenti, chiude NBA All World e abbandona Marvel World of Heroes

Nonostante il successo di Pokemon GO, Niantic Labs si appresta a operare una profonda ristrutturazione che comporterà il licenziamento di 230 dipendenti e la chiusura dei progetti di NBA All-World e Marvel World of Heroes.

"Ho preso la decisione di focalizzare la nostra attenzione agli investimenti nei videogiochi per dispositivi mobile, concentrandoci sui titoli first party che incarnano maggiormente i nostri valori fondamentali", esordisce nel suo discorso l'amministratore delegato John Hanke prima di sottolineare che "il mercato del mobile gaming è molto maturo e solo i titoli migliori e più differenziati hanno qualche possibilità di successo".

La nuova visione aziendale descritta da Hanke comporterà una profonda ristrutturazione che passerà, purtroppo, per il licenziamento di 230 dipendenti di Niantic Labs. Sempre in ragione di questa ristrutturazione, Niantic ha deciso di chiudere la sede di Los Angeles, di interrompere lo sviluppo di Marvel World of Heroes e di spegnere i server di NBA All-World.

Come precisato dal CEO di Niantic Labs, d'ora in avanti la compagnia si focalizzerà sulla "realizzazione di videogiochi e applicativi interattivi per l'emergente mercato dei dispositivi in Realtà Mista e i futuri visori in Realtà Aumentata".