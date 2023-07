Pokemon GO: Niantic accusata di discriminazione di genere

Una ex impiegata di Niantic, la società dietro la creazione di Pokémon GO, ha intentato una causa contro l'azienda, accusandola di svalutare il lavoro delle impiegate, anche in base al colore della pelle, negando pari opportunità salariali.

L'impiegata che ha mosso l'accusa farebbe parte dei circa 230 lavoratori coinvolti dal recente taglio del personale nella società di Niantic. Stando a quanto indicato sulla denuncia, la donna, sulla cui identità si mantiene il massimo riserbo, è "di origini asiatiche" e avrebbe iniziato il suo rapporto di lavoro con Niantic nel Febbraio 2020, con un salario complessivo di 70.000 dollari.

Nel corso dello stesso anno avrebbe ricevuto una promozione, con innalzamento del salario annuo a 84.000 dollari. Tuttavia, nel 2021 la donna sostiene di aver scoperto che la società corrispondeva a un suo collega uomo uno stipendio più alto, nonostante lei ricoprisse una posizione di responsabilità superiore. Tale disparità, sempre secondo la donna, è continuata anche nel 2022 e nel 2023, nonostante gli ulteriori aumenti salariali.

L'ex dipendente, inoltre, afferma di essere incappata in un annuncio di lavoro di Niantic nel 2023 in cui compariva il compenso proposto, che le società con più d 15 dipendenti devono indicare per la legge sulla trasparenza delle condizioni contrattuali. Qui avrebbe notato che la sua mansione veniva pagata più di 10.000 dollari in meno rispetto alla media più bassa nel settore. Da qui, l'accusa di sessismo e discriminazione che l'impiegata ha deciso di muovere al suo ex datore di lavoro.

Niantic non ha ancora rilasciato dichiarazioni in proposito, ma naturalmente le accuse mosse sono ancora da verificare. La causa contro Niantic è purtroppo solo l'ultima delle azioni legale nei confronti di un'importante società di gaming. Basti pensare alla denuncia per maschilismo ad Activision, oppure allo scandalo di discriminazione e moleste in Riot Games.