Niantic starebbe sviluppando un nuovo gioco in realtà aumentata su Harry Potter

La notizia è stata diffusa dalla testata TechCrunch, e spiega come la nuova esperienza mobile, chiamata Harry Potter: Wizards Unite, verrà realizzata da Niantic in collaborazione con Portkey Games, nuovo studio di proprietà di Warner Bros. Interactive.

Le indiscrezioni parlano di un progetto simile a Ingress, primo gioco in realtà aumentata realizzato da Niantic che portava i giocatori in diversi luoghi reali per collezionare potenziamenti. Al momento non vi sono ulteriori informazioni, e per scoprirne di più non ci resta che attendere un eventuale annuncio da parte di Niantic o Warner Bros. Interactive.