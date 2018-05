Nicalis si prepara a fare nuovi annunci questa settimana

Con un messaggio pubblicato su Twitter, il publisher Nicalis ha dichiarato che farà dei nuovi annunci in settimana, anticipando l'arrivo di diverse novità interessanti. Cosa possiamo aspettarci dal publisher di The Binding of Isaac?

Come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina, il publisher si è limitato a confermare l'arrivo di nuovi annunci questa settimana, senza però scendere in ulteriori dettagli. Al momento, dunque, non abbiamo nessun indizio sulle novità che potrebbe rivelare Nicalis, pertanto possiamo basarci soltanto sulle nostre speculazioni in merito.

Considerando che il publisher in questione si è già occupato di titoli indie come Cave Story, The Binding of Isaac e VVVVVV, ci domandiamo se Nicalis non stia pensando a qualche porting o remaster di giochi pubblicati in passato, magari con l'intenzione di portarli sulle attuali console. La compagnia potrebbe inoltre confermare l'arrivo di Runner3 anche in Europa su Steam e Nintendo Switch, ma per saperlo con certezza dovremo attendere i prossimi giorni.

Visto che il tweet di Nicalis si riferisce a "novità" e "sorprese" al plurale, possiamo aspettarci diversi annunci relativi ai prossimi giochi in arrivo dal publisher. Voi cosa vi aspettate?