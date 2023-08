Nick Kyrgios e l'enorme tatuaggio a tema Pokémon: il tennista ne spiega le origini

Per via delle sue doti atletiche, il tennista Nick Kyrgios sta diventando sempre più popolare e, come spesso accade in questi casi, sta ricevendo tutte le attenzioni da parte degli appassionati. A tal proposito, è stato inevitabile per i fan notare quell'enorme tatuaggio sulla schiena che ritrae numerosi Pokémon.

Nel corso di una recente intervista ai microfoni del portale GQ, lo sportivo ha risposto a tante domande, incluse quelle riguardanti quel vistoso tatuaggio. L'idea di portare sempre con sé le immagini dei mostriciattoli tascabili Nintendo nacque subito dopo la realizzazione dei tatuaggi che ha sul braccio destro e che ritraggono alcuni campioni dell'NBA, altra grande passione del ragazzo. Sembrerebbe che i primi tatuaggi gli siano piaciuti così tanto da fargli subito avere voglia di farne un altro, questa volta ispirato ad un'altra delle sue passioni.

Oltre ad amare alla follia gli anime, Kyrgios è un grande fan dei Pokémon e pare giochi costantemente ai videogiochi GameFreak. Tutto è nato quando durante la sua permanenza a Los Angeles per motivi di lavoro, lo sportivo ha incontrato il tatuatore di fama internazionale Ganga, noto per aver impresso i suoi disegni sulla pelle di personaggi di spicco a livello internazionale come Post Malone e LeBron James. L'artista ha realizzato il disegno a tema Pokémon e per Kyrgios è stato praticamente impossibile rifiutare.

Nel tatuaggio sono ritratti numerosi Pokémon appartenenti alla prima generazione, che è quella alla quale il tennista è più legato. Al centro del disegno c'è Blastoise, il suo preferito in assoluto (Squirtle è il suo starter), circondato da altri pezzi grossi come Charizard e Gyrados. Un grande assente è invece Venusaur, che non è molto apprezzato dal giovane, che dichiara di preferirgli altre creature come Lapras, Gengar, Alakazam e Mewtwo. Nel corso dell'intervista, Kyrgios ha anche svelato che avrebbe voluto inserire nel tatuaggio anche mostri provenienti dalle altre generazioni come Lugia, Ampharos e Tyranitar, ma pare che abbia accantonato l'idea per via del fatto che queste creature fossero meno popolari rispetto a quelle della Gen I.

