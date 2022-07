Nickelodeon Slime Racers 3 è il nuovo gioco di Kart con Spongebob e Tartarughe Ninja

Sembra che Nickelodeon ci abbia preso gusto con i crossover dei propri franchise. Dopo il recentissimo All Star-Brawl, picchiaduro dal roster colorato e frenetico, i personaggi più famosi dell'emittente televisiva ritornano in un nuovo racing game, ispirato a Mario Kart, intitolato Nickelodeon Slime Racers 3: Slime Speedway.

Le informazioni più importanti sul titolo sono state condivise tramite un comunicato ufficiale da parte del publisher GameMill Entertainment. Il gioco in questione includerà un gruppo di circa 40 personaggi giocabili, selezionati tra i più famosi show di Nickelodeon come Spongebob e Teenage Mutant Ninja Turtles; ad arricchire il titolo vi saranno 90 personaggi di supporto, diverse possibilità di personalizzazione e l'abilità di trasformare il proprio veicolo a seconda della natura del tracciato: acqua, terra, aria, i veicoli del gioco potrano affrontare qualsiasi insidia.

Il tutto si svolgerà inoltre all'interno di ben 36 tracciati, con la possibilità di affrontare i propri amici sia in multiplayer locale a schermo condiviso, che nelle competizioni online. Nickelodeon Slime Racers 3 uscirà nel corso di quest'autunno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e One X, Series S|X e Nintendo Switch.

Ma Slime Racers 3 non è l'unico crossover di questo genere. Nel mese di Maggio è uscito per dispositivi Apple Warped Kart Racers, un karting game dedicato ai personaggi di serie animate come i Griffin e American Dad.

Mentre invece lo stesso Mario Kart Tour potrebbe arrivare su PC. Un recente aggiornamento del titolo mobile includeva, ci dicono i dataminers, la possibilità di utilizzare il mouse la menzione a una emulazione completa su PC. Che Nintendo si stia aprendo anche ad altre piattaforme? Vi terremo aggiornati.