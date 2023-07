Nickelodeon All-Star Brawl 2 annunciato: Spongebob e compagni di nuovo in lotta nel 2023

Il publisher GameMill Entertainement e gli studi di sviluppo Ludosity e Fair Play Labs hanno allietato la giornata annunciando Nickelodeon All-Star Brawl 2, nuovo brawler in stile Super Smash Bros. con protagonisti SpongeBob, Aang, Korra, Garfield e tanti altri strambi personaggi Nickelodeon, tra cui spiccano diverse new entry.

Gli autori promettono, molto semplicemente, un gioco più grande, più denso di contenuti e più bello del predecessore datato 2021. Oltre ai dovuti miglioramenti alla grafica, Nickelodeon All-Star Brawl 2 vanterà anche una nuova campagna, diverse aggiunte al cast dei lottatori, il supporto completo al cross-play tra tutte le piattaforme, il doppiaggio per ogni singolo personaggio e una serie mini-giochi inediti.

La nuova campagna, nello specifico, vi vedrà impegnati contro Vald Plasmius, il cattivone di Danny Phantom, il quale mira a conquistare l'intero universo di Nickelodeon. Il gameplay verrà invece aggiornato con le nuove Super, che come il nome suggerisce sono delle mosse estremamente efficaci potenzialmente in grado di sovvertire l'esito dei match.

Quali sono i personaggi inclusi?

Nickelodeon All-Star Brawl 2 introdurrà una serie di nuovi personaggi. Ai lottatori già noti andranno ad unirsi Donatello, Raphael, Jimmy Newtron, Squiddi Tentacolo e Vlad Plasmius. Questa la lista dei lottatori già confermati:

Aang (Avatar: The Last Airbender)

April O'Neil (Teenage Mutant Ninja Turtles)

Danny Phantom (Danny Phantom)

Donatello (Teenage Mutant Ninja Turtles)

(Teenage Mutant Ninja Turtles) Garfield (Garfield)

Jenny (My Life as a Teenage Robot)

Jimmy Neutron (Jimmy Neutron)

(Jimmy Neutron) Korra (The Legend of Korra)

Lincoln Loud (The Loud House)

Lucy Loud (The Loud House)

Nigel Thornberry (The Wild Thornberrys)

Patrick (SpongeBob SquarePants)

Raphael (Teenage Mutant Ninja Turtles)

(Teenage Mutant Ninja Turtles) Ren and Stimpy (The Ren & Stimpy Show)

Reptar (Rugrats)

Rocko (Rocko's Modern Life)

Sandy (SpongeBob SquarePants)

SpongeBob (SpongeBob SquarePants)

Squiddi Tentacolo (SpongeBob SquarePants)

Vlad Plasmius (Danny Phantom)

(Danny Phantom) Zim (Invader Zim)

N.B. In grassetto sono indicati i nuovi lottatori.

Quando e dove esce, quali sono le edizioni di Nickelodeon All-Star Brawl 2 ?

Nickelodeon All-Star Brawl 2 è attualmente previsto in una data non meglio specificata del 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. I preordini non partiranno prima del prossimo autunno, ma GameMill ha già anticipato che il gioco verrà proposto in tre differenti edizioni:

Standard Edition (fisica e digitale a 49,99 dollari): include il gioco base;

(fisica e digitale a 49,99 dollari): include il gioco base; Deluxe Edition (solo digitale a 69,99 dollari): include il gioco base e il Season Pass;

(solo digitale a 69,99 dollari): include il gioco base e il Season Pass; Ultimate Edition (solo digitale a 79,99 dollari): include il gioco base, il Season Pass e un costume bonus per ogni personaggio.

Il Season Pass, venduto anche singolarmente a 24,99 dollari, aggiungerà quattro personaggi misteriosi e un costume premium per SpongeBob, i quali verranno distribuiti nel corso del 2024. Nell'attesa, godetevie i primi screenshot diffusi da GameMill, tutti allegati a questa notizia.