Nickelodeon All-Star Brawl: April delle Tartarughe Ninja e CatDog menano mazzate in video

In chiusura del Future Games Show, gli organizzatori dell'evento legato alla Gamescom 2021 hanno dato modo ad April O'Neil delle Tartarughe Ninja e al bizzarro eroe del cartone CatDog di presentarsi agli altri personaggi che faranno parte del roster di Nickelodeon All-Star Brawl.

La reporter amica delle Tartarughe Ninja e il singolare scherzo della natura metà cane e metà gatto ideato dal genio di Peter Hannah si aggiungono così al già ampio elenco di lottatori interpretabili nelle arene digitali del prossimo picchiaduro in salsa brawler di Ludosity e GameMill Entertainment.

Oltre ad April e a CatDog, nel multiverso di Nickelodeon All-Star Brawl troveranno spazio anche i protagonisti e i cattivoni delle serie più iconiche e rappresentative dell'emittente americana, come SpongeBob, TMNT, The Loud House, Hey Arnold, i Rugrats, Danny Phantom e Invader Zim.

Ogni personaggio di questo atteso picchiaduro potrà darsele di santa ragione con gli altri protagonisti delle serie Nickelodeon in 20 scenari a tema con sfide da disputare sia in singleplayer che in multiplayer (a schermo condiviso o in rete per un massimo di 4 giocatori per lobby). Col passare delle ore di gioco, e quindi degli incontri completati, sarà possibile anche sbloccare nuove mosse per ciascun eroe e delle illustrazioni speciali da ammirare in una galleria digitale richiamabile dal menù iniziale.

Il lancio di Nickelodeon All-Star Brawl è previsto per fine 2021 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.