Nickelodeon All-Star Brawl: Nintendo svela la data del picchiaduro con SpongeBob e TMNT

I curatori del sito di Nintendo hanno da poco aggiornato la scheda della versione Switch di Nickelodeon All-Star Brawl per aggiungere delle immagini inedite, delle importanti indicazioni sui contenuti del titolo e, soprattutto, dei chiarimenti sulla data di lancio.

Secondo quanto specificato dai gestori del portale statunitense di Nintendo, la commercializzazione del picchiaduro brawler firmato da Ludosity e Fair Play Labs sarebbe prevista per il 5 ottobre 2021: sull'eShop americano, il titolo costerà 49,99 dollari, richiederà l'installazione sull'hard disk su Switch di 2,9 GB di dati e vanterà il supporto alla lingua italiana.

Nel momento in cui scriviamo, sul sito italiano di Nintendo e sull'eShop nostrano non vengono ancora elencate le schede di Nickelodeon All-Star Brawl, di conseguenza non sappiamo se le indicazioni offerte dalla divisione statunitense della casa di Kyoto possano valere anche per la data d'uscita europea di questo picchiaduro su Switch, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

In attesa di ricevere un chiarimento da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che nel corso della Gamescom 2021 sono state mostrate delle scene di gameplay inedite su Nickelodeon All-Star Brawl con April e CatDog, due dei tanti personaggi che ritroveremo nel titolo in rappresentanza degli universi di SpongeBob, TMNT, The Loud House, Hey Arnold, Rugrats, Danny Phantom, Invader Zim e delle altre serie TV targate Nickelodeon.