Nickelodeon All-Star Brawl: il picchiaduro con SpongeBob, TMNT e Rugrats è realtà

Il sogno inconfessabile di tutti gli appassionati di SpongeBob e delle serie televisive di Nickelodeon diventa realtà con il picchiaduro Nickelodeon All-Star Brawl, un titolo sviluppato da Ludosity e previsto al lancio entro fine 2021 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

I protagonisti e le ambientazioni dell'esperienza brawler in salsa Nickelodeon del nuovo progetto firmato dagli autori di Ittie Dew provengono dai frizzanti universi di SpongeBob SquarePants, Rugrats, Tartarughe Ninja, Ren e Stimpy e delle altre serie animate lanciate dal canale TV statunitense e divenute celebri in tutto il mondo.

Il roster di personaggi di Nickelodeon All-Star Brawl sarà la summa delle esperienze delle serie più iconiche e rappresentative della programmazione dell'emittente americana: oltre al già citato SpongeBob e alle Tartarughe Ninja, ci sarà spazio per Sandy Cheeks e Patrick dalla dimensione subacquea di Bikini Bottom, oltre a Lucy e Lincoln di The Loud House, Helga di Hey Arnold, Zim di Invader Zim e Danny Phantom.

Gli eroi delle serie Nickelodeon se le daranno di santa ragione nella cornice di 20 scenari a tema per dare vita a competizioni da disputare sia in singleplayer che in multiplayer, tanto in modalità a schermo condiviso quanto in rete con un massimo di 4 giocatori per lobby. La progressione dell'esperienza di gioco prevede anche la possibilità di sbloccare nuove mosse per ciascun personaggio, oltre a delle illustrazioni speciali da collezionare in una galleria apposita.