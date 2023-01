Nickelodeon All-Star Brawl, il sequel è stato leakato? Diffusi in rete nuovi screenshot

Alcuni post pubblicati di recente sul noto forum Reddit sembrano confermare l'esistenza di un ipotetico Nickelodeon All-Star Brawl 2, picchiaduro crossover che, tra gli altri, sembra includerà anche un personaggio fortemente richiesto dalla community: Squiddy Tentacolo.

Le immagini comparse in rete, che potete consultare nella sezione in calce alla notizia, ci mostrano il povero Squiddy in una serie di pose di battaglia e nella sua celebre versione con la sedia a rotelle. All'interno del medesimo post sono state incluse inoltre delle immagini relative a una versione aggiornata di Patrick Stella, che presumibilmente potrà utilizzare la sua imponente abitazione come arma per colpire gli avversari.

La qualità dei modelli utilizzati negli screenshot è notevole, c'è da dirlo. Tuttavia, in assenza di notizie ufficiali, è bene prendere tutto con le pinze. Ad ogni modo, l'autore del post ha rivelato di aver ricevuto questi screenshot da una fonte anonima su Discord, in seguito a una fuga di notize su 4Chan.

Le immagini di Patrick e Squiddy sono state poi accompagnate da un nuovo post, che stavolta coinvolge invece Danny Phantom. A giudicare dall'immagine, il noto personaggio di Nickelodeon ha subito un forte redesign e presenterà un volto interamente in 2D, molto più simile a quello del cartoon.

Che Nickelodeon stia preparando un annuncio per le prossime settimane? Lo scopriremo presto.

In chiusura, vi ricordiamo che il primo Nickelodeon All-Star Brawl è attualmente disponibile su tutte le maggiori piattaforme.