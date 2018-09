Nielsen Holding acquisisce la società SuperData Research

Nielsen Holdings ha annunciato l'acquisizione di SuperData Research, società di analisi dell'industria videoludica. L'azienda contribuirà a sostenere le ricerche di Nielsen riguardanti l'industria e l'esport.

Il gruppo Nielsen si aspetta che l'acquisizione aiuti "a offrire competenze senza pari" nell'acquisizione di dati. Nielsen Games e Nielsen Esports offrono agli editori, sviluppatori, produttori console, piattaforme multimediali, organizzazioni esport e altre parti interessate del settore dalla ricerca dei gusti dei consumatori, alla valutazione delle opportunità di sponsorizzazione.

Ha dichiarato Chris Morley presidente di Nielsen Sports: "Riconosciamo la crescente importanza dell'ecosistema del gioco digitale, e la forza e l'esperienza combinata forniranno soluzioni e servizi di primo piano ai clienti dell'industria e dell'esport in tutto il mondo".

Con la sede a New York e clienti in tutto il mondo, SuperData continuerà il suo lavoro mantenendo il nome ma come parte del gruppo Nielsen.

"I giocatori sono i pionieri del consumo dei nuovi media e sono diventati più importanti che mai nel panorama dell'intrattenimento globale", ha detto la co-fondatrice e CEO di SuperData, Janelle Benjamin. "Le capacità combinate di SuperData e Nielsen ci permetteranno di fornire approfondimenti di primario livello, essenziali per la crescita del settore."

Nell'aprile 2017, Nielsen ha inoltre stretto una partnership con Activision Blizzard per valutare le sue iniziative nell'ambito esport.