Niente annunci Sony ai TGA? Shawn Layden promette novità nel 2019

La promessa di Geoff Keighley di pubblicare tante premiere mondiali durante i Game Awards 2018 e la conferma della presenza di Sony ha alimentato le aspettative dell'utenza PS4.

Non c'è da sorprendersi, perciò, se l'assenza di novità legate alle IP di Sony nel corso della cerimonia dei TGA ha prodotto un'immediata ondata di commenti negativi che si è riversata sui social e sui principali forum e siti di settore.

Decisamente meno attesa è però la risposta che Shawn Layden ha voluto consegnare al profilo Twitter di Stormthebard: il presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios si è infatti dimostrato attento a queste critiche, suggerendo con un laconico "ci vediamo nel nuovo anno" una serie di annunci nel corso del 2019, presumibilmente già da gennaio o comunque entro il primo trimestre.

Delle tante novità che potrebbero riguardare la galassia Sony, la presentazione ufficiale di PlayStation 5 e le prime informazioni relative all'hardware della console next-gen del colosso giapponese e ai suoi primi videogiochi continuano a rappresentare il sogno proibito di buona parte della community, e questo senza considerare la spasmodica attesa che accompagna l'annuncio delle date di uscita di Ghost of Tsushima, Death Stranding, The Last of Us Part II e Dreams.